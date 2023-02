Deutscher Doppeltriumph in Indien

Deutscher Doppelerfolg in Indien: Golfprofi Marcel Siem (Ratingen) hat seinen fünften Sieg auf der DP World Tour gefeiert und dabei Yannik Paul (Viernheim) auf den zweiten Platz verwiesen. Bei der Hero Indian Open in Neu-Dehli fing Siem seinen Landsmann am Schlusstag ab und sicherte sich seinen ersten Turniererfolg seit über acht Jahren. Alexander Knappe (Paderborn) rundete das Gesamtbild Sechster. Vor zwei Jahren wusste ich nicht, ob ich noch einmal auf der Tour antreten würde, und jetzt bin ich wieder ein Sieger", sagte Siem: "Ich habe wirklich hart gearbeitet. Es ist verrückt. Ich hoffe, das ist der zweite Startschuss für meine Karriere."

Nach drei Runden hatte Siem, der zuletzt 2014 in Shanghai auf der heutigen DP World Tour erfolgreich war und seitdem viele sportliche Täler durchschritt, ehemals Europa-Tour, für dieses Jahr erspielte sich Siem im vergangenen November über die sogenannte Q-School, mit einem Schlag Rückstand hinter Paul den zweiten Rang. Mit einer 68er-Schlussrunde und insgesamt 274 Schlägen schob sich der 42-Jährige aber noch an seinem Kontrahenten vorbei. Paul (275 Schläge), der erst im vergangenen Oktober seinen Premierensieg gefeiert hatte, verpasste seinen zweiten Erfolg auf der Tour knapp. Dritter wurde der Niederländer Joost Luiten (276), Knappe benötigte fünf Schläge mehr.