Vier Tage lang hatten die Profis auf dem herrlichen Platz im Wittelsbacher Golfclub um gute Runden-Ergebnisse gekämpft, doch nach 72 Bahnen stand der Sieger immer noch nicht fest. Beim Challenge-Tour-Turnier in Neuburg an der Donau war am Sonntag ein Stechen nötig. Die 18. Bahn, ein Par 5 über 573 Meter, wurde für dieses Playoff auserwählt, beim ersten Mal brachten Alejandro Del Rey, 24, und Mateusz Gradecki, 28, noch ihren Ball mit dem jeweils fünften Schlag im Loch unter. Doch beim zweiten Mal spielte der Spanier ein Birdie (eins unter Platzstandard), das Par des Polen war zu wenig. Del Rey (277 Schläge/-17) feierte seinen ersten Erfolg auf der Profiserie unterhalb der European Tour.

Diverse deutsche Profis hinterließen bei der Big Green Egg German Challenge, dem einzigen Turnier der Challenge Tour in Deutschland, einen guten Eindruck, konnten aber nicht um den Titel mitspielen. Max Schmitt landete als bester Vertreter des Deutschen Golf-Verbandes auf dem geteilten vierten Rang. Freddy Schott und Velten Meyer wurden 14., Allen John und Nick Bachem beendeten das mit 250 000 Euro dotierte Turnier auf Rang 21. Elf Deutsche hatten den Cut, die Qualifikation fürs Wochenende, geschafft.