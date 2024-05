Golfprofi Bernhard Langer hat nur drei Monate nach seinem Achillessehnenriss sein Comeback gefeiert. Auf der PGA Tour Champions schlägt der 66-Jährige seit Samstag beim Insperity Invitational in The Woodlands im US-Bundesstaat Texas auf. Vor dem Schlusstag lag er nach Runden von 69 und 74 Schlägen auf dem geteilten 31. Rang. Wegen starker Regenfälle im Großraum Houston war die Auftaktrunde des Turniers von Freitag auf Samstag verlegt worden.

Ganz beschwerdefrei ist Langer aber noch nicht. "Mein größtes Problem ist jetzt, dass ich nicht richtig laufen kann, weil ich meinen Fuß nicht beugen kann", sagte Langer vor dem Wochenende. Der zweimalige Masters-Sieger (1985 und 1993) hatte am 1. Februar beim Pickleballspielen einen Riss der linken Achillessehne erlitten, sein Comeback kommt früher als erwartet. Auf dem Weg der Genesung orientierte er sich auch an der Reha von Football-Größe Aaron Rodgers, der auf dieselbe Weise operiert worden war und nach einem Achillessehnenriss schnelle Fortschritte gemacht hatte.

Das prestigeträchtige Masters in Augusta im April war für Langer noch zu früh gekommen, 2025 will er zum 41. und letzten Mal an der Magnolia Lane aufschlagen. Für Anfang Juli (4. bis 7.) 2024 plant Langer seinen Start beim Turnier in München-Eichenried. Neben seinen beiden Masters-Erfolgen kann Langer zahlreiche weitere große Titel vorweisen. Sechsmal gewann er den Ryder Cup, dazu kommen 42 Siege auf der European Tour. Im gehobenen Alter brauche er aber "nichts anderes mehr als die Champions Tour (die Senioren-Tour; Anm. d. Red.)", hatte Langer zuletzt erklärt.