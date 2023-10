Aline Krauter hat mit einer Glanzleistung ihr erstes Golf-Turnier auf der Ladies European Tour gewonnen. Die 23-Jährige aus Stuttgart setze sich am Sonntag bei der Indian Open in Neu-Dehli mit einem Gesamtergebnis von 273 Schlägen souverän mit fünf Schlägen Vorsprung gegen die Schwedin Sara Kjellker (278) und Diksha Dagar (280) aus Indien durch. Die deutsche Nationalspielerin kassierte bei dem mit 400 000 US-Dollar (377 198 Euro) dotierten Event in der indischen Hauptstadt ein Preisgeld von 60 000 US-Dollar (56 580 Euro) für den bisher größten Erfolg ihrer Karriere. Der Par-72-Kurs im Südwesten von Neu-Delhi scheint den deutschen Golfern zu liegen. Ende Februar hatte Marcel Siem nach mehr als acht Jahren wieder ein Turnier der DP World Tour gewonnen. Den zweiten Platz bei der Indian Open belegte damals der Mannheimer Yannik Paul.