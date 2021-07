Von Markus Schäflein

"Wenn man der Messias ist, muss man auch Erfolg haben." Das hat Uli Hoeneß treffend analysiert, schließlich hat Jesus Christus der Überlieferung nach einigen Erfolg gehabt, etwa mit der Wandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana, der Stillung eines Seesturms oder bei der Heilung des Besessenen aus Gerasa. Hoeneß bezog die Aussage allerdings auf den neuen Bundestrainer Hansi Flick, der mit der deutschen Nationalmannschaft "den Weg der Italiener gehen" müsse (was dann schon einem Heilungswunder gleichkäme).



Ein weiterer Messias ist in Zusammenhang mit der Fußball-EM aufgetaucht, und zwar in Unterhaching. Dort stellt sich an diesem Dienstag Sandro Wagner als neuer Trainer der SpVgg vor, der aus dem ZDF in die Regionalliga Bayern herabkommt, um segensreich zu wirken. Die Presse ist eingeladen, Fragen zur EM oder zum ZDF können allerdings "aufgrund des engen Zeitplans und aus rechtlichen Gründen nicht beantwortet werden". Die selten blöde These mit dem Messias aus dem Fernsehen soll ja gar nicht erst aufkommen. So wird Wagner sich also umstellen müssen, über Alexander Weidinger sprechen und nicht über Gianluigi Donnarumma, und über Josef Welzmüller statt über Giorgio Chiellini. Letzteres ist besonders schade, weil Wagner als Experte bei der Übertragung des Endspiels gestand: "Ich wollte ihm vor zwei Jahren mal die Sandro-Wagner-Härte zeigen. Da hat er nur müde gelächelt und mir ein Bussi gegeben. Seitdem bin ich verliebt in diesen Mann."

Romantisch wird es auch, wenn ein weiterer Akteur aus der Regionalliga im bundesweit empfangbaren Fernsehen erscheint. Wie der Bayerische Fußball-Verband auf seiner Internetseite mitteilte, nimmt Verteidiger Dominik Bobinger vom TSV Rain/Lech bei der Show "Die Bachelorette" auf RTL teil (also dort, wo unlängst Uli Hoeneß.., - ach, egal). "Natürlich ist es mein großes Ziel, eine Frau zu finden, mit der ich glücklich werden kann", erklärte Bobinger. Also natürlich das zweitgrößte Ziel nach dem Klassenerhalt. Weitere TV-Formate mit bayerischer Fußball-Prominenz sind nach SZ-Informationen schon in Vorbereitung: "Wer stiehlt mir die Show?" mit Robert Klauß und Dieter Hecking, "Das perfekte Dinner" mit Sascha Mölders und eine neue Staffel von "Get the fuck out of my house" mit den 17 neuesten Neuzugängen von Türkgücü München.