Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auf die sportliche Krise reagiert und Trainer Patrick Glöckner mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das teilte der Verein am Montag mit. Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Mannschaft leiten, die derzeit mit 25 Punkten auf dem vorletzten Platz liegt. Glöckner hatte das Team erst im November übernommen. "Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Man sei zu dem Entschluss gekommen, "dass eine Veränderung notwendig" sei, der Tabellen-17. müsse "dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden". Dazu gehöre "selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate - aller handelnden Personen."