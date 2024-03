Derbysieger Fantastic Moon ist der Galopper des Jahres 2023. In der ältesten Publikumswahl des deutschen Sports hat sich Fantastic Moon klar gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Deutschlands bestes Rennpferd erhielt 60,6 Prozent der Stimmen. Auf Rang zwei landete die Stute India mit 24,3 Prozent, Dritter wurde Mr Hollywood mit 15,2 Prozent. Fantastic Moon reiht sich nun in die Liste renommierter Vollblüter ein, die diese begehrte Auszeichnung erhalten haben, wie Orofino, Acatenango, Danedream und zuletzt Torquator Tasso. "Mit seinen herausragenden Leistungen, wie dem Sieg im 154. Deutschen Derby und im Qatar Prix Niel, hat Fantastic Moon zweifellos einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sich als würdiger Titelträger erwiesen", sagt der Dachverband Deutscher Galopp zu der Wahl. Die Ehrung findet am 31. März im Rahmen des Renntags am Ostersonntag in Berlin-Hoppegarten statt. Da Fantastic Moon eine Nennung für den Preis von Dahlwitz besitzt, ist es geplant, ihn wie auch seine Trainerin Sarah Steinberg und die Besitzergemeinschaft Liberty Racing 2021 an diesem Renntag feierlich zu ehren.