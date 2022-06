Der ambitionierte Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching hat sich erneut prominent verstärkt. Von den Offenbacher Kickers aus der Südwest-Staffel kommt Mathias Fetsch, 33, zu den Münchner Vorstädtern. Der beim Karlsruher SC und dann in der zweiten Mannschaft von 1860 München ausgebildete Stürmer weist insgesamt 68 Scorerpunkte in 256 Spielen in der zweiten Bundesliga und in der dritten Liga auf, unter anderem spielte er für den FC Augsburg, Energie Cottbus und Dynamo Dresden. Zuvor hatten die Unterhachinger bereits den Torhüter René Vollath, 32, und den Mittelfeldspieler Sebastian Maier, 28, vom insolventen Drittliga-Absteiger Türkgücü München verpflichtet.