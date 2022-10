Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera División gerade so verteidigt. Die Königlichen kamen am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC Girona hinaus. Vinicius Júnior (70.) hatte die schwach aufspielenden Madrilenen in Führung gebracht. Cristhian Stuani (80.) gelang mit einem strittigen Handelfmeter der Ausgleich für die Gäste. Zu allem Überfluss musste Reals einstiger Nationalspieler Toni Kroos in der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. In mehr als 600 Spielen auf Vereinsebene als Profi war ihm das noch nie passiert. Real liegt so nur noch einen Punkt vor dem FC Barcelona, der zuvor 1:0 beim FC Valencia gewonnen hatte.