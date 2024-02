"Mr. Göppingen" Tim Kneule beendet nach dieser Saison seine langjährige Handball-Karriere. Damit werde der 37 Jahre alte Spielmacher und Kapitän als einer der wenigen "One-Club-Player" in die Geschichte der Bundesliga eingehen, teilte sein Verein Frisch Auf Göppingen am Freitag mit. Denn seit seinem Wechsel zum schwäbischen Traditionsverein 2006 bestritt der frühere Nationalspieler in den fast 18 Spielzeiten alle Erstliga-Partien ausschließlich für Frisch Auf und erzielte dabei mehr als 1000 Tore. "Ich sehe es als Privileg an, dass ich die Entscheidung über mein Karriereende selbst fällen kann, denn es ist eigentlich der Wunsch eines jeden Leistungssportlers, diesen Schritt zu machen, solange man noch konkurrenzfähig ist", sagte Kneule. "Der Fokus verschiebt sich in Richtung Familie und mein Studienabschluss steht unmittelbar bevor."