Doppel-Weltmeisterin Leonie Beck hat sich den Gesamtweltcup im Freiwasserschwimmen sowie 50 000 Dollar Prämie gesichert. Die gebürtige Augsburgerin kam am Samstag im letzten Einzelrennen über 10 Kilometer im portugiesischen Funchal auf Platz sieben. Damit fing sie die bislang führende Sharon van Rouwendaal im Gesamtklassement noch ab. Die Niederländerin schlug nur eine Zehntelsekunde hinter Beck an. Den Sieg im letzten Rennen sicherte sich die Amerikanerin Claire Weinstein.

"Nach zweimal WM-Gold auch noch den Weltcup zu gewinnen, das ist natürlich toll und krönt dieses Jahr für mich. Ich war zwar 2021 auch schon mal zur Saisonsiegerin erklärt worden, aber damals hatte wegen Corona nur ein Rennen stattgefunden. Diesmal fühlt sich der Gesamtsieg ganz anders an", sagte Beck. Jeannette Spiwoks (Essen) sicherte sich als Neunte in Funchal den zweiten deutschen Startplatz für die Weltmeisterschaften in Doha (2. bis 18. Februar 2024). Olympiasieger und Weltmeister Florian Wellbrock (Magdeburg) und der WM-Dritte Oliver Klemet (Frankfurt) belegten die Ränge 20 und 21. Der Italiener Domenico Acerenza holte den Tagessieg vor Nicholas Sloman aus Australien und dem Ungarn Kristof Rasovszky, der die Gesamtwertung für sich entschied.