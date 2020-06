Meister VfL Wolfsburg will in der Frauenfußball-Bundesliga bereits an diesem Mittwoch (14 Uhr) seinen ersten Matchball für den vierten Titel in Serie nutzen. Ein Heimsieg gegen den SC Freiburg genügt den Wolfsburgerinnen, die vor dem drittletzten Spieltag ungeschlagen acht Punkte Vorsprung auf Bayern München haben. Wolfsburg hat sogar die Chance aufs Titel-Triple: Im DFB-Pokal-Endspiel ist Essen der Gegner (4. Juli), in der Champions League gibt es, eventuell bei einem K.o.-Turnier, ein Viertelfinale gegen Glasgow City.