Die Eigner Angels Nördlingen haben im Playoff-Viertelfinale auch die zweite Partie ihrer Best-of-Five-Serie gegen die Halle Lions verloren. Die Erstliga-Basketballerinnen unterlagen auswärts 79:88. Damit stehen sie nun auch sportlich mit dem Rücken zur Wand. Der Auftakt am Freitag war mit 74:87 verloren gegangen. Bereits am letzten Hauptrundenspieltag hatten sie im direkten Duell mit Halle den Kampf um den günstigeren vierten Tabellenplatz verloren, starteten daher als Fünfte mit zwei Auswärtspartien. Nach Hauptrundenende hatten sie zunächst noch das Pokalfinale erreicht (und verloren), dann aber verkündet, dass wegen Finanzsorgen ihre Erstliga-Zukunft akut nach 16 Jahren gefährdet sei.

In der Südstaffel der zweiten Bundesliga hat der ehemalige deutsche Serienmeister TSV Wasserburg derweil ein Zwischenziel erreicht: Dank des abschließenden 75:70-Erfolgs beim MTV Stuttgart und des gewonnenen Direktvergleichs mit dem punktgleichen Team aus Heidelberg beendete er als Tabellenerster die Hauptrunde und wird nun am Ostermontag mit einem Heimspiel gegen den Achten aus dem Norden starten, den TSVE Bielefeld. Mit dem letzten Sieg leistete Wasserburg zugleich Schützenhilfe für München Basket, das dadurch als Achter in die Playoffs gerutscht ist. Ob die Wasserburgerinnen im Fall der Fälle das Wagnis erste Liga überhaupt eingehen würden, gilt nach wie vor als fraglich.