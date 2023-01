Der langjährige Mercedes-Chefstratege James Vowles wird Nachfolger des Deutschen Jost Capito als Formel-1-Teamchef von Williams. Der 43-jährige Engländer wird sich zum 20. Februar noch vor dem ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain dem britischen Traditionsrennstall anschließen. Dies teilte Williams am Freitag mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. "Es ist eine Ehre, zu einem Team mit einem so unglaublich reichen Erbe zu stoßen. Das Team ist eine Ikone unseres Sports, die ich sehr respektiere, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung", erklärte Vowles. Capito war Anfang Dezember nach zwei Jahren als Teamchef bei Williams zurückgetreten.

Vowles ist einer der brillantesten Köpfe im Formel-1-Fahrerlager und war seit 2010 für das Mercedes-Werksteam tätig, zuletzt vier Jahre als Chefstratege. Zuvor hatte er schon für BAR, Honda und Brawn GP gearbeitet. Er hat bei den Silberpfeilen großen Anteil an den acht Konstrukteurs-Titeln in Serie ab 2014 und den sieben Fahrer-Titeln nacheinander von 2014 bis 2020. Mercedes verliert einen Top-Mitarbeiter. "Wir sind natürlich traurig, uns von ihm zu verabschieden, aber wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere bei Williams macht, einem starken technischen Partner von uns, der mir sehr am Herzen liegt", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.