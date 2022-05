Monaco-Sieger Sergio Perez hat seinen Vertrag beim Formel-1-Team Red Bull um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert. Der Rennstall verkündete die Unterschrift des 32 Jahre alten Mexikaners am Dienstag, zwei Tage nach seinem Erfolg beim Grand Prix von Monte Carlo. Perez fährt seit dem vergangenen Jahr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen für Red Bull. Nach sieben Rennen in dieser Saison belegt er in der WM-Wertung Rang drei hinter Verstappen und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Im Vorjahr wurde er WM-Vierter. Durch seinen Triumph in Monaco, den dritten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, ist Perez der erfolgreichste Mexikaner in der Geschichte der Formel 1. Den neuen Vertrag habe er bereits vorher unterzeichnet. Perez habe sich in diesem Jahr noch einmal verbessert und die Lücke zu Verstappen "deutlich verringert", sagte Teamchef Christian Horner.