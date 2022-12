Ferrari hat Frédéric Vasseur als neuen Formel-1-Teamchef verpflichtet. Der 54 Jahre alte Franzose kommt vom Partnerrennstall Alfa Romeo und ersetzt glücklosen Mattia Binotto, der die Scuderia zum Saisonende verlassen hat. Vasseur war 2017 zum Schweizer Sauber-Rennstall gewechselt, der aktuell unter dem Namen Alfa Romeo in der Formel 1 startet. Das Team arbeitet eng mit Ferrari zusammen und bezieht unter anderem seine Motoren von der Scuderia.

Er sei "hoch erfreut und geehrt", den wohl schwierigsten Job in der Formel 1 zu bekommen, ließ sich Vasseur in einer Mitteilung zitieren. Sein Wechsel löste umgehend ein Art Dominoeffekt in der Rennserie aus: Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht verkündete Sauber am Dienstag, dass Andreas Seidl der Nachfolger Vasseurs werden soll. Der Passauer verlässt McLaren nach vier Jahren wohl mit der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft mit dem künftigen Sauber-Partner Audi.

Seidl wiederum wird vom Italiener Andrea Stella ersetzt. Der 51-Jährige war zuletzt Renndirektor bei McLaren. Einst hatte er bei Ferrari als Ingenieur für Rekordweltmeister Michael Schumacher gearbeitet. Das beachtliche Wechselspiel bei den Rennställen hatte schon am Montag begonnen, als Williams überraschend den Rücktritt des Deutschen Jost Capito, 64, als Teamchef verkündete. Seine Nachfolge ist noch offen.