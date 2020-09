Pierre Gasly war in Monza in Jubellaune.

Von Philipp Schneider

Teile flogen in die Luft. Und zwar in allen Farben, Formen und Größen. Wie ein Rammbock stach Sebastian Vettel in seinem roten Rennwagen am Ende der Start- und Zielgerade durch die leichten Hindernisse, die sie dort auf der Strecke errichtet hatten, damit niemand geradeaus fahren möge durch die Auslaufzone. Diese Styropor-Barrikaden schossen steil in die Höhe wie Mondraketen. Aber auch von Vettels Auto bröckelten Teile. Kleine schwarze Objekte flogen hoch hinaus in die Lüfte, das zeigte ein Blick auf das Bild der rückwärtig ausgerichteten Kamera an seinem Ferrari.

"Die Bremsleitung ist explodiert. Ich habe kein Bremspedal mehr", klagte Vettel.

Es war Vettels letzter Ausritt als Fahrer der Scuderia Ferrari auf dem Autodromo Nazionale in Monza, dem Zentrum allen Motorsportdaseins Italiens. Und nun löste sich zum Abschied der Ferrari eines viermaligen Weltmeisters in seine Bestandteile auf. Was für ein Bild!

Vettel floh in Sarkasmus.

Am Ende gewinnt tatsächlich Pierre Gasly

"Am Dienstag bin ich im Simulator, das Auto hält wenigstens", sagte er - Minuten nach dem Rennen, als er sich wieder gesammelt hatte. Nicht, dass Vettel etwas mit dem Rennsieg zu tun gehabt hätte, wäre das Auto nicht auseinandergefallen. Von Position 17 aus war er losgerollt, sein Teamkollege Charles Leclerc aus Parkbucht 13. Zum ersten Mal seit 36 Jahren hatten sich beide Ferraris in Monza nur auf Plätzen jenseits der ersten Zehn wiedergefunden. Und auch Leclerc sah die Zielflagge nicht. Mit einem Tempo nahe der 300 km/h verlor Leclerc in der Parabolica sein Heck, sein Ferrari landete in einem Reifenstapel. Die physikalischen Kräfte brachten die Gummiwand zum Einsturz. Leclerc stieg eigenmächtig aus dem Auto, begab sich nach dem heftigen Aufprall zur medizinischen Untersuchung. Um den Stapel wieder neu zu sortieren, wurde das Rennen nach 27 von 53 Runden unterbrochen. Rote Flagge. Ursache und Wirkung: Ab sofort tanzte der Wahnsinn im Königlichen Park von Monza.

Denn während Ferrari in Monza das nächste Debakel erlebte, schrieben die Geschichte dieses Rennens andere. Jene drei Rennfahrer, die eine geradezu sensationelle Podiums-Besetzung formten. Ganz oben stand tatsächlich Pierre Gasly, Lenker eines Alpha Tauri. Und neben ihm lauschten McLaren-Pilot Carlos Sainz und Racing-Point-Pilot Lance Stroll der französischen Hymne. "Das war der schlimmste Ausgang eines schwierigen Wochenendes", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Und das war eine treffende Analyse.

Genau wie jene, die Vettel folgen ließ: "Im Moment ist der Spaßfaktor nicht auf dem Höhepunkt", sagte er. "Der Drops ist aber gelutscht. Nächstes Jahr betrifft mich nicht."

Für eine unterhaltsame Nebenhandlung sorgte Lewis Hamilton, der nach einem für ihn sehr unüblichen Fehler versuchte, das Feld vom letzten Platz aus aufzurollen und noch einen Rückstand von 30 Sekunden auf den Führenden aufzuholen: Nach einer frühen Safety-Car-Phase war Hamilton blitzschnell zum Reifenwechsel abgebogen - obwohl die Boxengasse noch nicht geöffnet war. Dafür musste er zur Strafe ein weiteres Mal für zehn Sekunden halten in der Versorgungsgasse.

Das Rennen in Monza sollte ursprünglich die erste Antwort auf eine brennende Frage geben: Hilft die Technische Direktive 037-20, Mercedes auszubremsen? In Monza hatte der Weltverband Fia erstmals den sogenannten "Party-Modus" der Motoren verboten. Eine Einstellung, die den Piloten auf Knopfdruck Maximalleistung für kurze Zeit zur Verfügung stellte.

Die erste Antwort lautet: nein, nö, mitnichten. Mercedes wurde ausgebremst. Aber nicht von der Direktive 037-20.