Vor den geplanten Rennen in Übersee will die Formel 1 zwei weitere Grand Prix in Europa austragen. Für diese Rennen gäbe es in Hockenheim, Imola und Mugello drei Kandidaten, berichtet das Magazin Auto, Motor und Sport. Am 6. September soll das vorläufige Europa-Finale in Monza/Italien stattfinden. Überseerennen sind wegen der unterschiedlichen Reisebestimmungen schwer zu planen. Hockenheim hatte grundsätzliche Bereitschaft bekundet, ohne eigenes Finanzrisiko ein Formel-1-Rennen auszurichten. Im Kalender fehlt der Kurs bislang.