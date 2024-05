Mit einer Schweigeminute ist auf der Rennstrecke im italienischen Imola am Mittwoch an den tödlichen Unfall von Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna vor 30 Jahren erinnert worden. An der Zeremonie auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari nahmen neben Angehörigen und Vertretern der Formel 1 auch die Außenminister aus Italien, Brasilien und Österreich teil. Am 1. Mai 1994 starb Senna bei einem Unfall auf dem Kurs. Er war in der Tamburello-Kurve von der Strecke abgekommen und mit seinem Williams mit über 200 km/h in die Mauer gekracht. Der dreimalige Weltmeister war nur 34 Jahre alt geworden. Am Tag zuvor war auf derselben Strecke bereits der Österreicher Roland Ratzenberger, 33, tödlich verunglückt.