Ferrari hat vor dem Heimrennen in Imola den Vertrag mit Carlos Sainz, 27, verlängert. Der Spanier hat nun ein Arbeitspapier, das bis Ende 2024 gültig ist. Das gab der Formel-1-Rennstall am Donnerstag bekannt. Sainz war zur vergangenen Saison von McLaren zur Scuderia gewechselt und belegt vor dem Großen Preis der Emilia Romagna den dritten WM-Platz. Ebenfalls bis Ende 2024 ist der Vertrag von seinem Teamkollegen Charles Leclerc gültig, dem WM-Führenden. Ferrari habe die beste Fahrerpaarung in der Formel 1, bekräftigte Teamchef Mattia Binotto. Damit ist der Weg von Mick Schumacher, der seine zweite Saison für Haas fährt, zu Ferrari als Stammpilot vorerst verbaut. Der Sohn von Michael Schumacher gehört der Nachwuchsakademie der Scuderia an.