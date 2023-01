Die amerikanische Rennsport-Größe Michael Andretti will mit dem Automobilriesen General Motors in die Formel 1 einsteigen. Das teilten Andretti Global und der US-Hersteller mit. General Motors würde dabei seine Edelmarke Cadillac ins Rennen schicken. "Ich habe das Gefühl, dass wir in der Lage sind, ein neues Team in der Formel 1 zu stellen", sagte Andretti, 60, "dass wir der Serie Mehrwert und den Fans Spannung bringen können." Gemeinsam mit General Motors soll ein "echt-amerikanisches" Formel-1-Team entstehen. Einen genauen Zeitpunkt für den erhofften Einstieg nannte Andretti nicht, nach der Absichtserklärung hänge dies davon ab, wie viel Zeit der folgende Prozess in Anspruch nehme. Den Antrieb würde das Team zunächst von einem der etablierten Hersteller beziehen. Ein gemeinsamer Einstieg von Andretti und Cadillac wäre erneuter Ausdruck des Booms auf dem US-Markt. Im kommenden Jahr finden erstmals drei Rennen in den Staaten statt, zu Austin und Miami gesellt sich dann Las Vegas. Ein US-Team gibt es bereits: Haas, ab 2023 Rennstall des Deutschen Nico Hülkenberg, unterhält allerdings auch eine Fabrik in England und arbeitet technisch eng mit Ferrari zusammen.