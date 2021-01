Der Fußball-Weltverband Fifa testet bei der Klub-WM in Katar (1. bis 11. Februar) zusätzliche Auswechslungen bei tatsächlichen oder mutmaßlichen Gehirnerschütterungen. Bei dem Turnier, an dem auch der Champions-League-Sieger FC Bayern teilnimmt, soll jedem Team neben den fünf normalweise erlaubten Wechseln ein zusätzlicher Tausch bei Kopfverletzungen möglich sein. Dies geschehe "ungeachtet bereits erfolgter Auswechslungen", so die Fifa. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) hatten im Dezember grünes Licht für eine Testphase gegeben. Auch andere Ligen oder Wettbewerbe können die Auswirkungen zusätzlicher Wechsel beim Verdacht auf Gehirnerschütterungen erproben. Die englische Premier League zeigte bereits Interesse. Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) "begrüßte" die Möglichkeit und prüft deren Anwendung in ihren beiden Bundesligen.