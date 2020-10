Der Fußball-Weltverband Fifa will eine Außenstelle in Paris eröffnen. Dies beschlossen Fifa-Chef Gianni Infantino und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen am Montag. Historische Reminiszenzen, weil die Fifa 1904 in Paris gegründet wurde, ehe sie 1932 an den heutigen Hauptsitz in Zürich umzog, dürften mit dem Entscheid nichts zu tun haben. Das legt auch die Tatsache nahe, dass die Fifa solche Umzugs-Gerüchte bisher stets dementiert hatte. Insider sehen darin den nächsten Schachzug Infantinos, gegen den in der Schweiz strafrechtlich ermittelt wird. In eingeweihten Kreisen heißt es, nun sei sehr darauf zu achten, ob nur die Präsidialbereiche umsiedeln und die Geschäftseinheiten im steuergünstigen Zürich verbleiben sollen.