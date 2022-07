Das deutsche Säbelteam der Männer hat bei der Fecht-WM in Kairo die Bronzemedaille knapp verpasst. Der frühere Weltmeister Matyas Szabo, Raoul Bonah und Lorenz Kempf verloren im Kampf um Platz drei trotz langer Führung mit 42:45 gegen Italien. Bereits vor drei Jahren bei der letzten Weltmeisterschaft in Budapest hatten die Italiener die Auswahl des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) geschlagen. Szabo, letzter Aktiver der erfolgreichen Säbelmannschaft um Max Hartung und Benedikt Wagner, verlor das letzte von neun Gefechten. Im Halbfinale waren die deutschen Säbelfechter am späteren Weltmeister Südkorea gescheitert, der sich mit 45:37 gegen Ungarn zum vierten Mal in Folge den Weltmeistertitel sicherte. Am Montag hatte Alexandra Ndolo überraschend Silber gewonnen und damit das beste Ergebnis einer deutschen Fechterin seit 2014 erreicht. Mit dem Degenteam war Ndolo hingegen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. 2019 war der DFeB ohne Medaille geblieben.