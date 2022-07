Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne. Und dem Trainer Julian Nagelsmann war am Montag deutlich anzusehen, dass er sich blendend fühlt in diesem neuen Lebensabschnitt, der nun für ihn beginnt. Zwar ging es beim Trainingsauftakt des FC Bayern überschaubar zu, lediglich neun Profis wohnten den ersten Übungen dieses Sommers bei. Aber immerhin machte auch Ryan Gravenberch bereits mit. "Es war ein gutes Training", lobte der Niederländer, der von Ajax Amsterdam wechselte. Was will man mehr. Gut, vielleicht etwas Planungssicherheit. Und eine Antwort auf die leidige Frage, ob Robert Lewandowski bleiben oder doch noch zum FC Barcelona wechseln wird. Dass sie sich bei Barça darüber beklagen, die Verantwortlichen in München würden nicht ans Telefon gehen, deutet auf mindestens komplizierte Verhandlungen hin. Kein Wunder: Vorstandschef Oliver Kahn erwartet seinen Stürmer in der kommenden Woche zum Training an der Säbener Straße. Dann wird man sehen, ob manchmal auch einer Zwangsfortsetzung ein Zauber innewohnen kann.