Martin Demichelis war schon seit einigen Wochen mit seinem Heimatverein River Plate in Verbindung gebracht worden, jetzt ist es Gewissheit: Nach SZ-Informationen wird der ehemalige Profi des FC Bayern seinen Job als Trainer der U23 noch im November aufgeben und Chefcoach des Traditionsklubs in Buenos Aires. Der 41-Jährige hatte seine Profi-Karriere 1998 bei River Plate begonnen und war 2003 nach Deutschland gewechselt. Demichelis wird am kommenden Freitag zum letzten Mal im Grünwalder Stadion an der Seitenlinie stehen, wenn sein Regionalliga-Team die SpVgg Ansbach empfängt. Noch nicht endgültig geklärt ist, ob er sich bereits vor dem Derby gegen Türkgücü am 19. November aus München verabschiedet oder erst danach. Die Hinrunde des Viertligisten unter dem alleinigen Chefcoach Demichelis, der noch mit Danny Schwarz zusammenarbeitete, verlief enttäuschend. Die Bayern stehen mit 19 Punkten Rückstand auf Unterhaching auf Rang sechs.

Ebenfalls noch nicht endgültig geklärt ist Demichelis' Nachfolge. Wahrscheinlichster Kandidat ist Holger Seitz, der die Mannschaft 2018 in die dritte Liga führte und 2020 noch mal interimsmäßig übernahm; der 48-jährige ist derzeit als sportliche Leiter am Campus des FC Bayern tätig. Nach SZ-Informationen müssen noch einige Details geklärt werden, zumal noch einen Nachfolger für Seitz gefunden werden muss. Wichtig ist den Bayern, dass der Trainerposten ab sofort langfristig besetzt wird. Wenn sich Demichelis verabschiedet, steht der zehnte Wechsel innerhalb der vergangenen zehn Jahre bevor.