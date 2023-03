Die Fußballerinnen von Bayern München müssen im Saisonendspurt auf Nationalspielerin Linda Dallmann, 28, verzichten. Die Mittelfeldspielerin zog sich nach Klubangaben beim Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen Hoffenheim (2:0) einen Riss der linken, vorderen Syndesmose zu und soll am Freitag operiert werden. Ob sie an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) teilnehmen kann, ist noch unklar.