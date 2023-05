Zweimal gute Nachrichten für den FC Basel: Der 20-malige Schweizer Meister hat nach einem 2:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel bei AC Florenz beste Chancen, das Finale der Conference League (7. Juni in Prag) zu erreichen. Am Tag nach dem Last-Minute-Erfolg in Italien gab Basel zudem bekannt, dass zur neuen Saison der frühere St. Pauli-Coach Timo Schultz, 45, neuer Trainer wird. Schultz folgt dann auf Interimstrainer Heiko Vogel, der auch Basels Sportdirektor ist. "Wir haben ehrgeizige Ziele ich verspüre eine große Vorfreude", sagte Schulz. Er war im vergangenen Dezember beim FC St. Pauli freigestellt worden und erhält in Basel einen Zweijahresvertrag. Der aus der Pfalz stammende Sportchef Heiko Vogel bezeichnete die Verpflichtung seines Landsmanns Schultz als "absolute Wunschlösung". Seit der Entlassung von Alexander Frei hat Vogel übergangsweise auch das Traineramt übernommen. Ein Final-Einzug in der Conference League wäre für ihn und den Klub ein Riesenerfolg. In der Schweizer Liga wartet Basel seit 2017 auf einen Titel. Auch in der laufenden Saison liegt der einstige Serienmeister abgeschlagen auf Platz fünf.