Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die ersten Athleten benannt, die das deutsche Team bei den European Games in Krakau (ab 21. Juni) vertreten werden. Mit dabei sind unter anderem Kanutin Ricarda Funk, Olympiasiegerin im Einer-Kajak, und Katharina Schmid, die dreimalige Weltmeisterin im Skispringen. (Mattenspringen ist erstmals Teil der Europaspiele.) Insgesamt nominierte der DOSB im ersten Schritt 210 Sportler. Klaus Pohlen, Cheftrainer des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV), kritisierte indes die Nichtnominierung von Jasmin Schornberg. Er sei hinsichtlich des Vorgehens "fassungslos". Pohlen fordert den DOSB auf, "diese Entscheidung im Sinne der Sportlerin zu überdenken". Grund für Schornbergs Nichtberücksichtigung sei, dass sie seit der Team-WM 2022 im Kajak-Einer sechs Monate lang in keinem Testpool der Nada gewesen sein soll. Laut Verband habe sie aber am 22. April im Rahmen der nationalen Qualifikation eine entsprechende Kontrolle gehabt. Bei der dritten Ausgabe der European Games werden 29 Sportarten ausgetragen, darunter 22 olympische. In 18 davon geht es unter anderem um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris, zudem werden in zwölf Disziplinen die Europameisterschaften in diesem Rahmen ausgetragen.