Karim Benzema und Thibaut Courtois von Champions-League-Sieger Real Madrid sowie der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres hoffen. Deutsche Spieler oder Bundesliga-Profis gehören dagegen nicht zu den drei Nominierten für die Ehrung am 25. August in Istanbul, welche die Europäische Fußball-Union am Freitag bekannt gab - auch nicht Robert Lewandowski.

Als Europas Trainer des Jahres sind Jürgen Klopp vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool, Carlo Ancelotti (Real Madrid) und Pep Guardiola (Manchester City) die Kandidaten. Im vergangenen Jahr war Mittelfeldspieler Jorginho vom FC Chelsea ausgezeichnet worden. Die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf dürfen derweil auf den Gewinn des Ballon d'Or feminin hoffen. Sie gehören zur Liste der 20 Kandidatinnen, die die französische Fußball-Zeitschrift France Football am Freitag veröffentlichte. Bei der Kopa-Trophäe, die der beste U21-Spieler des Jahres erhält, zählen gleich drei Deutsche zu den Kandidaten. Jamal Musiala (FC Bayern), Florian Wirtz (Leverkusen) und Karim Adeyemi (Dortmund) stehen zur Wahl. Die Bundesliga ist mit sechs Spielern unter zehn Nominierten am besten vertreten.