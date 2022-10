Die Bundesligisten SC Freiburg, Union Berlin und 1. FC Köln haben im Fußball-Europokal ein Kontrastprogramm abgeliefert. Freiburg machte in der Europa League bei der Rückkehr seines Trainers Christian Streich auf die Bank nach überstandener Corona-Infektion beim FC Nantes durch den vierten Sieg im vierten Spiel mit 4:0 (1:0) mindestens den Einzug in die Playoff-Zwischenrunde vorzeitig perfekt, Union Berlin darf nach dem 1:0 (0:0) gegen Malmö FF von der K.-o.-Runde träumen. Köln droht in der Conference League nach einem 0:2 (0:1) bei Partizan Belgrad indes das Aus. Die wettbewerbsübergreifend seit elf Spielen ungeschlagenen Freiburger kamen durch Lukas Kübler (26.), Michael Gregoritsch (71.), ein Eigentor der Gastgeber durch Moses Simon (82.) und Woo-Yeong Jeong (87.) zum klaren Erfolg. Zugleich machte der Bundesliga-Zweite als souveräner Tabellenführer der Gruppe G einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Robin Knoche (89., Foulelfmeter nach Videobeweis) schoss Union unterdessen zum zweiten Vorrundenerfolg. Köln steht indes nach seiner schwachen Leistung in Serbien in seinen zwei verbleibenden Gruppenspielen unter Druck. Fousseni Diabate (15.) nach einem Fehler von Timo Hübers und Ricardo Gomes (52.) trafen für Belgrad.