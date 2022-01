Auf dem Papier war es eine klare Angelegenheit. Bayern Münchens Basketballer trafen am Dienstag in eigener Halle auf den Euroleague-Letzten Zalgiris Kaunas, drei von 17 Spielen hat Litauens Topklub in dieser Saison auf internationalem Parkett erst gewonnen. Die Bayern stehen mit acht Siegen aus 18 Spielen immerhin im Mittelfeld, müssen aber aufpassen, Platz acht nicht aus den Augen zu verlieren, der als letzter Rang für die Playoffs berechtigt. Entsprechend konzentriert begannen die Münchner die Partie, und auch wenn ihre Konzentration bis kurz vor der Halbzeitpause bedenklich nachließ, brachten sie Kaunas die nächste Niederlage bei. 74:65 (34:33) stand es am Ende für die Bayern, bei denen Ognjen Jaramaz (16 Punkte) bester Scorer war. Auch Kapitän Vladimir Lucic (12) Andreas Obst und Augustine Rubit (je 11) punkteten zweistellig. 48 Stunden nach der ernüchternden Bundesliga-Heimniederlage gegen Chemnitz gelang den Münchnern damit auch ein Stück Wiedergutmachung im hochkarätigsten europäischen Klubwettbewerb. Es war dort außerdem der erste Bayern-Sieg nach drei Niederlagen in Serie. Am Donnerstag erwarten sie im nächsten Euroleague-Heimspiel einen direkten Konkurrenten im dichten Mittelfeld: den AS Monaco.