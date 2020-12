Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Nationalspieler Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt eingeleitet. Wie die DEL am Montag mitteilte, ist der Grund dafür "ein unsportliches Verhalten" gegenüber seinem US-amerikanischen Gegenspieler Sena Acolatse von den Straubing Tigers. Damit reagierte die Liga auf Vorfälle im Rahmen eines Testspiels (1:3) am Wochenende, für die sich der Mitte November von den Krefeld Pinguine nach Oberbayern gewechselte Stürmer in einem Schreiben entschuldigt hat.

Auf eine Auseinandersetzung zwischen Pietta und Acolatse sowie anderen Spielern hatte der 33-Jährige mit einer so genannten "Affen-Geste" reagiert. Er habe Straubing andeuten wollen, schrieb Pietta, "nicht so einen Affen zu machen", schließlich sei es nur ein Testspiel. Kurz darauf sei ihm der Fehler bewusst geworden: "Sena Acolatse ist ein farbiger Spieler und dementsprechend kann eine "Affen-Geste", wie sie von mir getätigt wurde, selbstverständlich als rassistisch missverstanden werden". Er wolle um Verzeihung bitten, es tue ihm aufrichtig leid. "Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen: Ich verabscheue jegliche Art von Rassismus und Antisemitismus. Meine Geste entstand aus der Emotion heraus und richtete sich gegen das Straubinger Team allgemein, nicht gegen einen einzelnen Spieler und war - vor allem - in keiner Weise rassistisch gemeint."

Der ERC Ingolstadt veröffentlichte am Montagabend ein Statement auf seiner Homepage, in dem es hieß, Pietta habe glaubhaft dargelegt, dass "er sich von jeglichem Rassismus distanziere". Er sei außerdem Mitglied bei Hockey is Diversity, einem Verein, der sich gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung einsetzt: "Wir sehen daher aktuell keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln und begrüßen seine Entschuldigung ausdrücklich".