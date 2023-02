Real Madrid trauert um seinen Ehrenpräsidenten Amancio Amaro Varela. Der ehemalige Fußballprofi und Europameister von 1964 starb im Alter von 83 Jahren, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Varela, für seine famosen Dribblings als "El Brujo", der Hexer, bewundert, spielte insgesamt 14 Jahre für den spanischen Rekordmeister und wurde in dieser Zeit mit dem Klub neun Mal spanischer Meister. Zudem gewann er 1966 mit Real den Europapokal der Landesmeister - "La Sexta" - und drei Mal den spanischen Pokal. In 471 Spielen für die Königlichen erzielte er 155 Tore. Erst im Oktober war er als Nachfolger des im Januar 2022 verstorbenen Paco Gento zum Ehrenpräsidenten Reals ernannt worden.