Ein wenig erschöpft, aber doch zufrieden standen die drei deutschen Sprint-Mehrkämpfer nach dem vierten WM-Rennen an zwei Tagen im Unterbau der Inzeller Eisarena. Für die Medaillenzeremonie mit den Gratulantinnen im Chiemgauer Dirndl hatte es zwar nicht gereicht, aber Hendrik Dombek, Moritz Klein und Stefan Emele hatten am Abend im 1000-Meter-Lauf noch einmal nahe an ihren jeweils persönlichen Bestzeiten die Runden gekratzt. Es waren für alle die letzten Meter der Saison.