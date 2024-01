Ein kaputter Reißverschluss hat die deutschen Eisschnellläufer in der Teamverfolgung ihre letzte Chance zur Qualifikation für die Einzelstrecken-WM gekostet. Wegen des Materialproblems am Rennanzug von Hendrik Dombek konnte der Münchner beim Weltcup in Salt Lake City nicht mit Stefan Emele und Felix Maly (beide Erfurt) starten. "Wir haben noch versucht, ihn zu reparieren, aber der Anzug ließ sich nicht mehr schließen. Dadurch konnten wir nicht laufen, denn wir wären disqualifiziert worden", sagte Dombek. Das Missgeschick passierte in der Olympiahalle von 2002 direkt vor dem Start der B-Gruppe. Die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften finden Mitte Februar in Calgary/Kanada ohne das Trio der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) statt.