Im deutschen Eishockey gibt es Überlegungen, künftig mit einem Vollvisier zu spielen. Das könne dabei helfen, "eher in den Trainings- und Spielbetrieb zu kommen", sagte Franz Reindl, der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, bei Sky Sport News. Eishockeyspieler spielen ab dem 18. Geburtstag in der Regel nur mit einem Helm mit Augenschutz aus Plexiglas, der nicht das gesamte Gesicht bedeckt. Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller begrüßste die neuen Pläne. "Da könnte man sich sicher schnell dran gewöhnen. Damit sollte man sich beschäftigen", sagte der 33 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte die Saison im März nach dem Ende der Vorrunde wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochen und in diesem Jahr keinen Meister gekürt. Der Start der neuen Saison ist für den 18. September geplant. In Berlin - dem Standort der Eisbären Berlin - sind Sportveranstaltungen vor Zuschauern allerdings bis zum 24. Oktober nicht möglich.