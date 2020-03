Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit Verständnis auf die Absage der WM in der Schweiz reagiert. "Es ist natürlich sehr bitter für alle, aber ich denke, seit den letzten Wochen konnte man sehen, dass es bald kommen wird", sagte Kahun beim Sender Sky. Die WM hätte vom 8. bis 24. Mai stattfinden sollen. Auch alle WM-Testspiele der Nationalmannschaft sind gestrichen, unter anderem die Partien am 16. und 18. April in Nürnberg und Heilbronn jeweils gegen Tschechien. Kahun, 24, Stürmer der Buffalo Sabres aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, ist inzwischen zurück in Deutschland, da auch in den USA der Spielbetrieb wegen der Pandemie eingestellt wurde. "Die USA sind ein paar Wochen hinter Europa, daher könnte es dort noch schlimmer werden", sagte Kahun: "Ich bin froh, dass ich zu Hause bin."