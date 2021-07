Die Nürnberg Ice Tigers besetzen die Position des rechtsschießenden Offensivverteidigers mit Nicholas Welsh. Der 24 Jahre alte Kanadier hat einen Vertrag für die Saison 2021/22 in der Deutschen Eishockey Liga unterschrieben. Er kommt von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL). Vorher sammelte er erste Erfahrungen in Europa bei Banská Bystrica in der Slowakei.