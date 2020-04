Kevin Gaudet bleibt Cheftrainer der Tölzer Löwen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der 56-jährige Kanadier einen neuen Vertrag für die kommende Spielzeit in der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL 2) unterschrieben. Seine Frau Robin Niderost bleibt als Athletiktrainerin weiterhin für das Fitnessprogramm der Profis zuständig. Gaudet führte die Löwen in der vergangenen Saison auf den fünften Tabellenplatz der DEL2 und übertraf damit das im Sommer gesetzte Ziel Klassenerhalt. "Wir sind mit unserem Budget nicht unter den Topmannschaften, aber Kevin hat einen Weg gefunden, mit unseren Möglichkeiten eine erfolgreiche Mannschaft zu formen", sagte Geschäftsführer Christian Donbeck. Gaudet, dreimal DEL-2-Meister mit den Bietigheim Steelers, sagte: "Die Erfahrung, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel zu übernehmen und nach oben zu bringen, war manchmal sehr hart, aber hat auch großen Spaß und mich zu einem besseren Trainer gemacht. Es war eine neue Erfahrung für Robin und mich. Dieser neue Reiz hat uns vorher sehr gefehlt."