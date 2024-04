Die früheren Meisterspieler Ben Street und Austin Ortega werden in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga nicht mehr für den EHC Red Bull München auflaufen. Der Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt gab am Montag zudem bekannt, das künftig außer dem Kanadier Street und dem Amerikaner Ortega auch der Schwede Adam Almquist und der Bad Tölzer Thomas Heigl nicht mehr zum Kader gehören. Dies seien nach dem Aus des viermaligen deutschen Meisters im Halbfinale gegen die Pinguins Bremerhaven "erste Weichenstellungen". Mit mehreren Spielern dauern die Gespräche laut Mitteilung an. Voraussichtlich Ende dieser Woche informieren die Red Bulls über weitere Personalentscheidungen.