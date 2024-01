Kapitän Sandro Schönberger verlässt die Straubing Tigers am Saisonende. Das teilten der Spieler und der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. "Schweren Herzens" habe er die Entscheidung getroffen, sagte der 36-Jährige, der familiäre Gründe anführte. "Glaubt mir: Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war keine Entscheidung gegen den Klub, sondern für meine Familie." Anderthalb Jahrzehnte spielte er für die Niederbayern. "Ich kann gar nicht in einem Satz darstellen, was Sandro für unsere Organisation bedeutet. Er war und ist maßgeblich an der Entwicklung der Straubing Tigers beteiligt und hat uns bei vielen Entscheidungen unterstützt. Sandro ist in den vergangenen 15 Jahren zum absoluten Urgestein unseres Klubs geworden", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham. "Wir spielen bis dato eine sehr starke Saison, zusammen mit euch wollen wir jetzt im Endspurt nochmal durchstarten", sagte Schönberger. "Ich verlasse euch nach dieser Saison zwar als Spieler, dafür werde für immer Fan der Straubing Tigers sein."