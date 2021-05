Mit den Vertragsverlängerungen von John Rogl und Wade Bergman haben die Augsburger Panther mittlerweile sechs Verteidiger für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kader. Beide unterzeichneten neue Einjahresverträge, wie der Klub am Sonntag mitteilte. Rogl kam 2018 von den Adlern Mannheim und erkämpfte sich im Laufe der Zeit einen Stammplatz. Mittlerweile absolvierte der 25-Jährige 151 Spiele für die Panther in der DEL. "John hat sich in der Liga bewiesen und auch für Einsätze in der Nationalmannschaft empfohlen, wir sehen aber noch viel Potenzial in ihm", sagte der neue Trainer Mark Pederson. Er setzt auch auf die Dienste von Bergman, die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Esbjerg Energy, für die der läuferisch starke Linksschütze vor seinem Wechsel nach Deutschland zwei Jahre auflief. 2016 gewannen die beiden dort die dänische Meisterschaft. Nach dann zwei Jahren in Bremerhaven, zwei Jahren in Wolfsburg und nun einer Saison im Panthertrikot stehen für Bergman 247 DEL-Spiele in der Statistik. Dabei verbuchte der Allrounder exakt 100 Scorerpunkte. "Er ist ein guter Skater und versierter Aufbauspieler" , sagte Pederson. "Trotz seiner kleineren Statur scheut er keinen Zweikampf."