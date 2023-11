Botthof, Düsterhöft, Häckelsmiller: Das Publikum in Landshut wird sich an einige neue Namen gewöhnen müssen. Aber genau das ist ja das Ziel beim diesjährigen Deutschland Cup im Eishockey, der erstmals parallel als Turnier für Männer- und Frauenteams ausgetragen wird. "Für die Spielerinnen entsteht das Gefühl, dass ihr Sport wahrgenommen wird. Es ist wichtig, dass sie merken: Wir werden gesehen", sagte Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod am Dienstag in Landshut, wo das deutsche Frauen-Nationalteam zum Auftakt am Mittwoch (19.45 Uhr) auf Dänemark trifft. Weitere Gegner sind am Freitag (19 Uhr) Finnland und am Samstag (14.30 Uhr) Tschechien. "Es ist für die Spielerinnen auch etwas Besonderes, vor mindestens 1000 Zuschauern zu spielen", sagte MacLeod. Normalerweise kommen nur einige Hundert zu Bundesliga-Spielen. Für den reinen Frauen-Spieltag am Freitag haben die Organisatoren schon mehr als 2000 Karten abgesetzt.