Titelfavorit RB München ist nach seinem Fehlstart ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der Ausgleich gelungen. Der Hauptrundensieger gewann am Mittwoch bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. "Sie haben es uns superschwer gemacht. Wir konnten zum Glück die Tore machen", sagte Münchens Stürmer Yasin Ehliz bei MagentaSport. Für Pinguins-Trainer Thomas Popiesch sorgten die Special Teams für den Unterschied. "Die Kleinigkeiten entscheiden so ein Spiel." Am Freitag (19.30 Uhr) hat München in eigener Halle die Chance, erstmals in Führung zu gehen und sich zwei Matchbälle zu erspielen.

München bekam in Bremerhaven früh durch Christian Wejse eine kalte Dusche (6.), Trevor Parkes glich noch im ersten Drittel mit einem schön herausgespielten Überzahltor aus (14.). Patrick Hager (47.) sorgte für das 2:1 der Gäste, Austin Ortega legte kurz darauf mit einem verwandelten Penalty nach (48.). In der Schlussphase rannten die Pinguins erfolglos an, auch die Herausnahme des Torhüters brachte nichts.

Auch zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Straubing Tigers heißt es nun 2:2. Die Gäste aus Niederbayern gewannen dank der Tore von Marcel Brandt (7./10.) und Parker Tuomie (29.) mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0); Jean-Christophe Beaudin traf für die Grizzlys (24.).