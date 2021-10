Stürmer Evander Kane von den San Jose Sharks ist in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wegen eines gravierenden Verstoßes gegen die Covid-19-Regeln für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt worden. Zur Art des Verbrechens machte die NHL keine Angabe. US-Medien hatten berichtet, dass der 31 Jahre alte Kane mit einem gefälschten Impfzertifikat aufgefallen sei, das er der Liga und seinem Klub vorgelegt habe. Als Impfnachweis werden in den USA simple und handschriftlich ausgefüllte Papierkarten ausgegeben. In der NHL gibt es keine Impfpflicht, geimpfte Spieler unterliegen aber weitaus geringeren Einschränkungen. Unter anderem dürfen sie ohne Quarantäne zu Spielen nach Kanada einreisen. Für Kane war es nicht der einzige Ärger in den vergangenen Monaten. Zuvor war er wegen seiner Vorliebe für Glücksspiele ins Zwielicht geraten und hatte das Trainingscamp der Sharks aufgrund von Anschuldigungen häuslicher Gewalt verpasst.