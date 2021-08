Die Straubing Tigers haben einen weiteren Stürmer verpflichtet: Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wird der Kanadier Taylor Leier die Niederbayern in der kommenden Spielzeit verstärken. Der 1,80 Meter große und 82 Kilogramm schwere Angreifer war in der vergangenen Saison für den HC Oceláři Třinec in der tschechischen Extraliga aufgelaufen, von dem er im Februar zu den Adler Mannheim gewechselt war. Dort sammelte der 27-Jährige in 20 Hauptrunden- und sechs Playoff-Partien insgesamt zwölf Scorerpunkte. Leier, der in der Saison 2017/18 für die Philadelphia Flyers in der NHL spielte, hatte nach Stationen in Lehigh Valley und Rochester im vergangenen Sommer erstmals den Sprung nach Europa und heuerte in Tschechien an. "Mit Taylor bekommen wir einen läuferisch starken und sehr vielseitig einsetzbaren Stürmer mit Spielverständnis und Torgefahr", freut sich Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham.