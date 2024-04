Die Augsburger Panther haben erneut den Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne eigenes Zutun geschafft. Der sportliche Absteiger aus der DEL ist sechs Wochen nach dem letzten Saisonspiel doch noch gerettet, weil die Kassel Huskies in der zweiten Liga (DEL2) die Finalserie gegen die Eisbären Regensburg verloren haben. Regensburg siegte im sechsten Spiel am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Toren und gewann die Serie ebenfalls mit 4:2. Im Gegensatz zu Kassel erfüllt Regensburg aber nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg. Da Kassel den Sprung in die DEL nun sportlich verpasst hat, behält Augsburg seinen in der deutschen Eliteklasse - wie schon vor einem Jahr.