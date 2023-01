Als erster Spieler in der ersten tschechischen Eishockey-Liga hat Jaromir Jagr im Alter von 50 Jahren ein Tor erzielt. Der ehemalige NHL-Profi traf bei der 3:4-Niederlage seines Klubs Rytiri Kladno gegen Skoda Pilsen zum 1:3-Zwischenstand. Jagr ist Eigentümer und Manager des abstiegsbedrohten Klubs und hatte seine Karriere als Spieler bereits beendet. Er habe Wichtigeres zu tun als auf de Eis zu stehen, erklärte der Weltmeister (2005, 2010), Olympiasieger (1998) und zweimalige Stanley-Cup-Sieger mit Pittsburgh (1991, 1992). Nach einer Grippewelle im Team steht Jagr seit Dezember doch wieder auf dem Eis. Mit ihm gelangen Kladno nach Weihnachten drei Siege in Serie. Mit insgesamt 844 Treffern steht Jagr auf Platz vier der Liste der besten Torjäger der NHL-Geschichte. Die Vorlage zu seinem Treffer kam von Tomas Plekanec, 40, einem weiteren ehemaligen NHL-Profi. Jagr feiert am 15. Februar seinen 51. Geburtstag.