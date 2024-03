Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Eishockey-Profiliga NHL eine herbe Niederlage kassiert. Bei den Toronto Maple Leafs stand es vor dem Schlussdrittel 0:5, am Ende hieß es 3:6 aus Sicht der Oilers. Draisaitl traf mit seinem 36. Saisontor zum Endstand. Während die Oilers trotz der Niederlage die Play-offs weiter fest im Blick haben, müssen Moritz Seider und die Detroit Red Wings nach dem 0:1 bei den Nashville Predators mehr denn je um die Endrundenteilnahme zittern. Derzeit ist Detroit Achter in der Eastern Conference. Tim Stützle und die Ottawa Senators feierten ein 5:2 bei den New Jersey Devils, der Viersener gab die Vorlage zum dritten Tor der Sens, deren Play-off-Chancen allerdings nur noch theoretischer Natur sind.